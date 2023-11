Incidents avant OM-OL : l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso réclame des "décisions importantes"

"J'espère que ceux qui ont fait ça n'étaient pas des supporters marseillais", a poursuivi le technicien rhodanien. "On n'a pas le droit de laisser faire des choses comme ça. Il s'est passé quelque chose d'incroyable : on a été caillassés pendant deux à trois minutes. Il faut de la sécurité. On ne doit pas réagir après qu'il se soit passé quelque chose de grave, mais agir dès maintenant", a-t-il martelé, alors que le club lyonnais a fait état de plusieurs caillassages de son bus lors de précédents déplacements à Marseille.

Malgré ses stigmates près de son œil gauche, Fabio Grosso a peu à peu retrouvé le chemin de l'entraînement. "En début de semaine, je suis venu, mais sans gérer l'entraînement. Mes adjoints ont bien travaillé", a-t-il affirmé. "J'étais un peu faible physiquement, mais à l'intérieur de moi-même, je suis tout le temps un volcan. J'ai envie de faire de bonnes choses sportivement avec ce club."