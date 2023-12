"Incroyable" : la surprise de Kylian Mbappé et ses coéquipiers à de jeunes fans du PSG

L'attaquant du PSG a réservé une belle surprise à des enfants fans du PSG à l'occasion des fêtes de Noël. Piégés par des déguisements, les jeunes n'ont pas reconnu les stars qui venaient à leur rencontre. Lorsque les costumes sont tombés, les supporters en herbe ont été émerveillés.

Rencontrer Kylian Mbappé ? Voilà un cadeau de Noël dont de nombreux enfants n'oseraient même pas rêver. C'est pourtant ce qui est arrivé à quelques jeunes chanceux, fans du PSG et à qui le club de la capitale a souhaité faire plaisir en cette fin d'année. Plusieurs joueurs de l'équipe première, parmi lesquels l'attaquant star des Bleus, ont accepté de jouer le jeu et se sont déguisés pour ne pas être reconnus. Ils sont alors venus à la rencontre des enfants, afin de leur faire la surprise avec leur présence.

Des étoiles plein les yeux

Le PSG a dévoilé en ce 25 décembre une vidéo qui nous présente les coulisses de ces rencontres peu communes. Le déroulement suit un fonctionnement bien rodé : les enfants sont tout d'abord invités au Parc des princes, puis interrogés devant une caméra afin de connaître leurs joueurs préférés. C'est alors que les équipes du club trouvent un prétexte pour faire intervenir l'un des joueurs, présenté comme un caméraman et difficile à reconnaître puisqu'il a au préalable enfilé un déguisement. Presnel Kimpembe ouvre le bal, suivi de Kylian Mbappé ou encore Warren Zaïre-Emery.

Chez ces jeunes fans, les réactions varient : il y a ceux qui restent bouche bée et peinent à croire qu'ils sont en face de leur idole. D'autres enfants, au contraire, ont les yeux écarquillés et le sourire jusqu'aux oreilles : "C'est incroyable de voir un joueur", s'enthousiasme l'un des supporters en herbe. "J'adore me déguiser", explique au micro Kylian Mbappé, "surtout quand c'est pour les enfants". Il est toutefois bien content d'avoir enlevé la moustache de son déguisement, qui "n'arrêtait pas de gratter".

Lors de cette rencontre, les petits fans ont reçu quelques cadeaux en souvenirs. Des maillots dédicacés notamment, tandis qu'une séance photo était organisée pour leur laisser un souvenir impérissable de cette journée.