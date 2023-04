Indice UEFA : pourquoi la perte de la cinquième place serait une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1

Au contraire, en cas de rétrogradation au sixième rang, notre pays n'aurait que trois représentants en Ligue des champions (deux en phase de la Ligue et un en tours préliminaires). Par ailleurs, seul le vainqueur de la Coupe de France serait directement qualifié pour la Ligue Europa. Dans ce scénario, le quatrième et le cinquième du championnat devraient triompher de trois tours préliminaires pour atteindre les phases de groupes, respectivement de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Dans le meilleur des mondes, ce sont donc six clubs français qui seraient engagés (et certainement bien moins en raison des multiples qualifications nécessaires).