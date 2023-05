Inondations meurtrières en Italie : le Grand Prix de F1 d'Émilie-Romagne "n'aura pas lieu ce week-end"

"Cette décision a été prise car il n'était pas possible d'organiser en toute sécurité l'événement pour nos fans, nos équipes et notre personnel. C'est une décision responsable en raison de la situation que vivent les villes et villages de la région. Cela ne serait pas juste d'accroître la pression sur les autorités locales et les services d'intervention dans une période difficile", poursuit Formula One dans un communiqué. Cité dans le texte, l'Italien Stefano Domenicali, PDG de Formula One, a estimé que "c'était une tragédie de voir ce qui se passait à Imola et en Émilie-Romagne, la ville et la région où j'ai grandi".

Si la piste elle-même n'est pas inondée, l'enceinte du circuit se retrouve sous l'eau à plusieurs endroits. Depuis le début de la semaine, des trombes d'eau s'abattent sur la région, provoquant de violentes inondations qui ont fait au moins cinq morts et des milliers d'évacués, selon un bilan encore provisoire.