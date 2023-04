Agression raciste lors de Lyon-Marseille : "la clarté doit être totale et la fermeté absolue", appelle SOS Racisme

Que vous évoque l'agression raciste survenue après OL-OM ?

Ces images font naître indignation, incompréhension et colère. Elles sont intolérables, inadmissibles, quelles que soient les circonstances. Il s'agit d'un acte de racisme, de violence et de barbarie. On aurait pu assister à un drame sans l’intervention des services de sécurité. Nous ne pouvons que dénoncer ce qu’il s’est passé.

Ce n’est pas un fait qui est sorti de nulle part, qui est survenu par hasard. On a le sentiment que c’est un phénomène qui monte en puissance. On situe ce genre d’incidents dans une optique d’escalade : il faut toujours faire un peu plus que la fois précédente. S’il n’y a pas une réaction immédiate au moindre premier geste, on s’expose à d’autres faits encore plus gradués. Ne rien faire, c’est laisser faire. Et, en l'occurrence, nous avons franchi un nouveau cap.