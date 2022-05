Après la finale chaotique de la Ligue des champions, faut-il s’inquiéter pour les Jeux olympiques 2024 ?

Après le fiasco de la finale de la Ligue des champions, la France est-elle capable d'organiser d'autres événements sportifs de grande ampleur ? Samedi 28 mai, des centaines de supporters, faute de tickets valables, n'ont pas pu assister au match en or du football européen, créant de vifs débordements sur le parvis du Stade de France. À un an de la Coupe du monde de rugby et à deux ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, où des millions de visiteurs sont attendus, faut-il redouter des failles dans l'organisation ?

Ces scènes de chaos sont "nécessairement inquiétantes", confirme, à TF1info Clément Gomez, sociologue des organisations sportives et de la gouvernance du sport à l’université Paris-Saclay. Elles ont offert "une image désastreuse de la France à l'étranger et mettent en lumière un échec organisationnel", ajoute le chercheur.