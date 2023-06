"Je l'ai vécu comme une grande claque" : Marinette Pichon raconte son biopic

Révélée dans Grave (2016) et Titane (2021) de Julia Ducournau, dont elle est l'actrice fétiche, Garance Marillier vous incarne. Ce choix rajoute du réalisme puisqu'elle joue elle-même au football. Cela vous a-t-il aidé à vous rapprocher ?

On ne s'était jamais rencontrées. On avait échangé par messages, mais sans jamais s'être vues. Je n'en menais pas large, vous savez ce n'est quand même pas rien de voir sa vie être retranscrite à l'écran. Garance, elle, était angoissée parce qu'elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Mine de rien, ce biopic a une particularité, et pas des moindres : très souvent, on fait des films sur des personnes mortes, moi je suis bien vivante. Mais Garance a relevé le défi, elle a été formidable. Elle interprète mon rôle de manière époustouflante, avec une justesse dingue. Je comprends mieux pourquoi elle est la muse de Julia Ducournau.

À l'écran, ce qui saute aux yeux, c'est la ressemblance confondante entre vous deux...

C'est fou, je me suis fait la même remarque. Je me suis dit : "Mais merde, c'est moi à l'écran !" C'est pareil quand je vois Émilie (Dequenne) jouer ma mère. Le cœur qu'elles mettent, toutes les deux, donne plus de profondeur à cette histoire.

Les scènes de match sont tout aussi réalistes. Tout est travaillé, chorégraphié, avec soin. Il y a un souci du détail pour plonger le spectateur au cœur de l'action. Vous qui y étiez pour de vrai à l'époque, avez-vous été transportée ?

Clairement, oui. Le traitement de la partie sportive était un point très important, autant pour Virginie que pour moi. On ne voulait pas faire du copier-coller, mais il fallait que ça soit le plus réaliste possible, que ça ne détonne pas avec le reste. La façon dont Virginie a fait ses prises de vues et les moyens qu'elle a injectés pour filmer ces scènes, en termes d'outils et de matériels, ont fait que je n'ai eu aucun souci à me projeter et à me reconnaître dedans. Ç'a été une très belle surprise.