INTERVIEW - Gaël Fickou, vice-capitaine des Bleus : "C'est à la France que je dois tout"

Il est rare pour un sportif de publier son autobiographie lorsqu'il est encore en activité. Vous avez pris le contrepied, à 29 ans, en couchant sur papier votre parcours atypique. Pourquoi vous êtes-vous dévoilé si tôt ?

Gaël Fickou : Je ne pensais pas un jour raconter mon histoire, et encore moins l'écrire. Max (Maxime Raulin, journaliste à L'Équipe et co-auteur, ndlr), avec qui je m'entends très bien, m'a contacté pour faire ce livre. Lors de nos échanges, je lui ai dit que je ne me sentais pas légitime, mais il m'a répondu que j'avais tort, que mon parcours de vie méritait d'être raconté et que le grand public aimerait sûrement savoir qui je suis. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très discret. Personne ne connaît le vrai Gaël, mis à part mes proches. Il m'a convaincu que ce serait intéressant de retracer mon histoire, dire d'où je viens, comment je me suis construit et quelles sont les valeurs qui m'animent. C'est comme ça que tout a commencé.

Vous l'avez dit, on ne sait presque rien de vous. Vous ne vous épanchez ni dans les médias ni sur les réseaux sociaux. Pour ce livre, vous vous révélez sous votre vrai jour sur plusieurs centaines de pages. Était-ce compliqué ?

Ce n'est jamais simple de parler de soi. Raconter mon histoire, ça a fait remonter énormément d'émotions, de souvenirs. Il y a plein de choses que j'avais oubliées. Max, que je connais très bien, a su me mettre à l'aise. On s'est vu une dizaine de fois, plusieurs heures à chaque fois. J'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans mon passé et à raconter qui se trouve "derrière l'armure". Dans ce livre, je ne parle pas que de rugby, ça n'aurait pas eu un grand intérêt. Je voulais qu'il y ait un côté social. Je voulais évoquer mes origines, ma double culture, la vie avec deux religions... C'était le but recherché.