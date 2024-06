Victor Wembanyama sera le "Portrait de la semaine" d'Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" ce dimanche 16 juin. Dans cette interview exclusive, le géant du basket français se livre sur son parcours hors normes.

À un mois et demi des Jeux Olympiques de Paris, Victor Wembanyama, phénomène du championnat de basket américain, la fameuse NBA, sera l'invitée du "Portrait de la Semaine" dans "Sept à Huit", ce dimanche 16 juin, à partir de 19h30 sur TF1. Dans cette interview exclusive réalisée par Audrey Crespo-Mara et Christophe Astruc, au centre d’entrainement des Spurs de San Antonio, au Texas, le jeune prodige se livre avec une maturité et une sérénité hors normes.

Déjà entré dans l’Histoire du basket, le sportif de 2m24 cumule les titres inédits pour un Français. Récemment désigné "rookie" (meilleur débutant) de la saison NBA après avoir été choisi en première position par les Spurs en juin 2023, Victor Wembanyama a affirmé qu'il cherchait déjà à tirer parti de sa remarquable première saison.

Le joueur de 20 ans a été choisi à l'unanimité, remportant les 99 votes de la première place après une saison au cours de laquelle il a réalisé une moyenne de 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes décisives, 3,6 tirs bloqués et 1,2 interception par match, ce qui est un record dans la ligue.

"Wemby" se prépare désormais activement pour les Jeux Olympiques de Paris. Ce sera sa première compétition avec les Bleus après avoir renoncé au Mondial-2023.