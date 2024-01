INTERVIEW - Mike Maignan insulté : pourquoi le racisme continue-t-il de gangréner le foot italien ?

Le gardien français Mike Maignan a été victime de cris racistes lors du match entre l'Udinese et l'AC Milan (2-3), samedi. Un incident qui est loin d'être une première de l'autre côté des Alpes. L'éclairage de deux experts en histoire du football, Paul Dietschy et Sébastien Louis, pour TF1info.

Des slogans haineux jusqu'à la nausée. Quelques jours après les cris de singe à l'encontre de Romelu Lukaku lors du derby entre la Lazio Rome et l'AS Roma, c'est le Français Mike Maignan qui a été victime d'insultes racistes samedi. Si le gardien français, d'abord rentré aux vestiaires, a finalement terminé la rencontre contre l'Udinese, il a laissé éclater sa colère. "Ce n'est pas le joueur qui a été attaqué. C'est l'homme. C'est le père de famille", s'est insurgé le portier français après le coup de sifflet final. "C'est tout un système qui doit prendre ses responsabilités."

Pourquoi le foot italien est-il en proie à tant de manifestations de haine raciste ? TF1 Info a sollicité Paul Dietschy, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Franche-Comté et auteur de l'ouvrage L'Histoire du football, et Sébastien Louis, historien du football et auteur d'Ultras, les autres protagonistes du football.

Ce genre d'incidents est loin d'être une première en Italie... Comment expliquer ce climat raciste qui règne régulièrement dans les stades italiens ?

Paul Dietschy : L'explication est multifactorielle, mais le phénomène prend d'abord ses racines dans l'histoire italienne. La colonisation italienne a été assez dure. Les profonds ressentiments nés de ce passé tourmenté sont restés ancrés, sans être traités, quand bien même la décolonisation s’est faite rapidement au sortir de la Seconde Guerre mondiale. L'Italie en paye aujourd'hui, et plus globalement depuis une trentaine d'années, les pots cassés. Depuis le début des années 1990, le pays est devenu - de par sa richesse mais aussi ses besoins démographiques - une terre d'immigration. Mais en même temps, et c'est contradictoire, nombre de Transalpins voient cette immigration d'un mauvais œil. Il en découle des difficultés d'ouverture, une intégration parfois contrariée et un rapport difficile avec l'altérité.

Sébastien Louis : Le pays a aussi la particularité d’avoir été uni très tard, ce qui explique l’existence d’un racisme inter-italien. Sous l'impulsion notamment de la Ligue du Nord - initialement morcelée en plusieurs ligues régionales -, le clivage nord/sud est devenu très puissant dans le pays. Par exemple, les habitants du sud, moins développé économiquement, sont dédaigneusement appelés les "Terrone", littéralement "culs terreux" en français, par certains de leurs homologues du nord pour leur supposé manque d'éducation ou de moyens. Ce discours a largement infusé dans la société. Cet antagonisme a atteint son paroxysme dans le monde du football lorsque les ultras de l'Hellas Verone ont accueilli le Napoli de Diego Maradona avec des messages comme "Bienvenue en Italie" ou "Lavez-vous !".

Des peaux de banane aux cris racistes

Quand les cris racistes sont-ils apparus dans les stades italiens ?

Sébastien Louis : Le premier fait remonte à 1982, lors d’un match entre l’Hellas Vérone et Cagliari. Les ultras locaux accueillent le joueur Julio Cesar Uribe avec un étendard raciste, en lui jetant des peaux de banane. À partir de cette date, les incidents et les banderoles racistes vont se succéder, à Vérone, Bergame, Udine, Milan etc.

Cette période correspond aux premières grosses vagues d'immigration, avec des "extracomunitarios" (étrangers, NDLR) qui arrivent en nombre et sont victimes de discriminations. Dans cette optique, le stade est, comme souvent, un miroir déformant de la réalité. On se souvient par exemple de la banderole "ce nègre, nous vous l’offrons pour nettoyer le stade" au sujet d'un joueur néerlandais originaire du Suriname, lors d'un match entre l'Hellas et le Chievo Vérone en 1996.

Il y a aussi un élément d'ordre culturel, visant à perturber l'adversaire, quitte à aller très loin...

Sébastien Louis : De l'autre côté des Alpes, il y a en effet la culture du "sfotto", de déstabiliser les joueurs de l'équipe adverse. Certains pensent que les cris de singe sont une manière de déstabiliser leurs adversaires et ne voient pas toute la rhétorique et la symbolique raciste qu’il y a derrière.

Paul Dietschy : Il existe un caractère transgressif dans les agissements des ultras en Italie, qui consiste à tenter de mettre en état d’infériorité psychologique l'équipe adverse en l’insultant. Quitte à recourir à ce qu’il y a de pire. On ne peut pas comprendre ces agissements sans prendre en compte la culture du stade, de la transgression, de la désinhibition. Les actes et cris racistes sont malheureusement l'une des multiples formes de ces excès.

Le climat de méfiance qui s'est installé dans les tribunes s'est retranscrit dans le recrutement des clubs Paul Dietschy

On parle beaucoup du rôle des supporters, mais les instances et les clubs ont aussi leur part de responsabilité...

Sébastien Louis : Les fans, et notamment les groupes ultras, ne sont évidemment pas les seuls coupables. Les instances ont longtemps peiné à montrer l'exemple. Ainsi, l'emblématique entraîneur Arrigo Sacchi, qui a condamné les faits dont a été victime Mike Maignan, disait à l'époque (en 2015) qu’il y avait "trop de noirs" dans les équipes en Italie. De même, juste avant son élection à la tête de la Fédération italienne de football (FIR), en 2014, Carlos Tavecchio a déclaré : "Opti Poba est arrivé et mangeait des bananes, aujourd’hui, il joue titulaire en Serie A".

Paul Dietschy : Pendant de longues décennies, les clubs italiens n'ont pas recruté de joueurs d’origine africaine ou seulement au compte-goutte. Lorsqu'elles ont pioché à l'étranger, les équipes se sont surtout concentrées sur des joueurs d'Amérique du Sud ou d'Europe de l’Est. Le climat de méfiance qui s'est installé dans les tribunes s'est donc largement retranscrit dans le recrutement des clubs.

Une prise de conscience mais...

On continue d'assister à des scènes comme celle entre l'Udinese et le Milan. Les choses ont-elles vraiment évolué ces dernières années ?

Paul Dietschy : Ce qui est sûr, c'est qu'il existe dans la société des représentations très ancrées chez les Italiens et que l'on assiste à une véritable libération de la parole, comme en attestent la récente décision de la Cour de cassation italienne sur les rassemblements fascistes ou les hommages réguliers sur le lieu du tombeau de Mussolini.

Un supporter brandissant un portrait de Mussolini, lors d'un match entre l'AS Roma et Livourne, en 2006 - GIULIO NAPOLITANO / AFP

Sébastien Louis : Depuis une quinzaine d'années, il y a eu une véritable prise de conscience des autorités, des pouvoirs publics et de la société en général. En cas de problèmes racistes, des interdictions de stade peuvent être prononcées et des rencontres peuvent être suspendues ou définitivement interrompues (pour le moment, en dehors des amicaux, aucun match n'a été interrompu définitivement dans la Botte).

Les changements ont également commencé à être mis en place du côté du public, avec des groupes d'ultras qui ne sont, pour une large majorité, plus politisés. Plusieurs d'entre eux prennent même ouvertement position contre le racisme. Les incidents représentent une ultra minorité du public, quelques tiffosi ouvertement marqués à droite.

Par ailleurs, le moindre fait est aujourd'hui fortement médiatisé, comme celui du weekend dernier, ce qui contribue de facto à en diminuer le nombre. D'ailleurs, paradoxalement, la médiatisation n'a jamais été aussi forte alors que les cris et agissements racistes n'ont jamais été aussi bas.

Pour autant, il est illusoire de croire que le stade est imperméable à une société italienne travaillée par des idées d’extrême droite et une rhétorique très forte contre l’immigration. La parole s'est largement libérée et évidemment le monde du sport, et ses spectateurs, n'échappent pas à cette tendance. Là encore, le stade est le miroir déformant de la réalité de notre société. Mais paradoxalement, dans le même temps, ces faits et actes, dans le cadre spécifique des enceintes sportives, sont de plus en plus stigmatisés.

Quid de la situation en France ? Malgré les récents incidents au Vélodrome (une poignée de supporters de l'Olympique Lyonnais ont effectué des saluts nazis et des cris de singe, NDLR), ce genre d'événement est moins fréquent en France...

Sébastien Louis : Historiquement, très peu de mouvements ultras sont politisés. La tribune qui posait de gros problèmes, le kop Boulogne, n’existe plus en tant que telle. Des tribunes restent problématiques, mais on parle de quelques exceptions. Cela n'empêche pas d'avoir, de temps à autre, des problèmes, par exemple lors de Nancy-Red Star, en National.

Paul Dietschy : L'histoire française a été marquée par une immigration beaucoup plus précoce et une politique plus assimilationniste. Les mariages mixtes ont toujours été relativement importants en France, beaucoup moins en Italie.

Sur le plan purement sportif, la France a intégré très tôt des athlètes issus de ses anciennes colonies dans les équipes, que ce soit en club ou en sélection. Des joueurs d’origine africaine ont joué dans le championnat de France dès sa création en 1932. Et ils ont été nombreux à évoluer dans les années 1950-60. Au contraire, jusque dans les années 1980, très peu de joueurs d'origine africaine jouaient de l'autre côté des Alpes. Pour toutes ces raisons, le football français est depuis longtemps une véritable mosaïque, aussi bien en tribunes que sur le terrain. Ce n'est pas du tout le cas de son homologue italien.