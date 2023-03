La FFF refuse les pauses pendant le ramadan : l'ex-arbitre Saïd Ennjimi plaide pour le "pragmatisme"

Cette politique de la FFF contraste fortement avec celle mise en place sur les gazons de nos voisins britanniques. Pensez-vous que la France est en retard sur ces questions ?

Non, je ne le pense pas. Je pense qu'on fait parfois preuve de trop de dogmatisme et qu'on est très à cheval sur les règlements, alors que selon moi, encore une fois, c'est une question de pragmatisme. Je ne pense pas que les joueurs souhaitent une coupure d'un quart d'heure. On n'en est pas là, on dit juste que les joueurs apprécieraient qu'il y ait une forme de considération, de bienveillance, d'écoute. De leur expliquer que ce n'est pas possible d'interrompre le match, mais dès lors qu'on s'approche de l'heure de la rupture du jeûne, on ferait preuve d'un brin de souplesse et on accorderait 15 ou 20 secondes. Après, je comprends la position de la Fédération et je la partage, mais je pense qu'un brin de pragmatisme dans le communiqué n'aurait pas fait de mal.