INTERVIEW | JO 2024 : "Paris sera prêt, certains sites vont être livrés en avance"

Paris au centre de la planète olympique. Dans un an, le 26 juillet 2024, 200 délégations venues du monde entier défileront sur la Seine à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Le début du plus grand événement sportif, qui suscite encore aujourd'hui de multiples inquiétudes. Les chantiers seront-ils livrés à temps ? Combien de touristes débarqueront dans la capitale durant les Jeux ? Quid de la controversée billetterie ? À un an du coup d'envoi, Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine, fait le point pour TF1info. Entretien.

Dans un an, Paris accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024. La ville est-elle déjà prête ?

Pierre Rabadan : La ville est là où elle voulait être à un an des Jeux et sera prête le jour J. Depuis 2015 et l'officialisation de la candidature, nous n'avons ni réduit notre ambition sur la cérémonie d'ouverture, ni sur le concept des Jeux, très innovant, avec de nombreuses infrastructures au cœur de la ville. Nous franchissons peu à peu les étapes. Et ce, malgré les difficultés conjoncturelles, comme le Covid-19 ou la guerre en Ukraine et ses conséquences.