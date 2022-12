INTERVIEW - "Beaucoup de fierté !" : Aurélien Tchouaméni se confie, au lendemain de son but décisif contre l'Angleterre

Aurélien Tchouaméni a marqué le premier but du match opposant les Bleus à l'Angleterre, débloquant un match très fermé, et ouvrant du même coup son compteur en Coupe du monde. Interviewé par Anne-Claire Coudray sur TF1 au lendemain de l'exploit, il lui confie que "c’est beaucoup de fierté, surtout que c’est un match de Coupe du Monde, avec toute l’attention et tout ce que cela engendre".

Le jeune milieu défensif du Real Madrid, âgé de 22 ans, a eu aussi l'émotion de marquer devant ses parents. "Ils étaient présents au stade", raconte-t-il dans l'entretien que vous pouvez retrouver ci-dessus, "donc juste après mon but, je les ai regardés et on s’est fait un petit signe depuis la tribune. Je sais que je les ai rendus fiers et c’est le plus important."