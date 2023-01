"Nos grands joueurs méritent mieux" : la ministre des Sports tacle Noël Le Graët après ses propos sur Zinedine Zidane

"Ces sorties de route successives nuisent à l'image de notre pays." La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a eu des mots durs ce lundi 9 janvier après la sortie de Noël le Graët. Le patron du foot français est sous le feu des critiques depuis 24h et ses propos sur Zinedine Zidane.

"Le président de la République est vraiment déçu et vraiment heurté quand de tels propos sur une légende du sport français et mondial sont tenus", a déclaré Amélie Oudéa-Castéra. Avant d'appuyer : "Nous sommes dans une actualité très marquée par l'âge de la retraite. Certains n'attendent pas d'avoir un certain âge pour dire des choses à côté de la plaque. On ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de sorties de route, autant de propos qui choquent."