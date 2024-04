Le message déchirant de l'ex-champion de MMA Francis Ngannou après la mort de son fils de 15 mois

Dans un message bouleversant, l'ex-star du MMA Francis Ngannou a annoncé, lundi 29 avril, le décès prématuré de son fils, survenu le week-end dernier. Le combattant camerounais a rendu un vibrant hommage à son enfant, né en janvier 2023.

"Il était trop tôt, mais il est parti." C'est par ces quelques lignes bouleversantes postées sur X (ex-Twitter) que Francis Ngannou a confirmé, lundi 29 avril, le décès de son fils, prénommé Kobe et âgé de 15 mois. Une tragédie annoncée par le média camerounais 237online, puis relayée par plusieurs sites spécialisés dans les sports de combat.

"Mon petit garçon, mon compagnon, mon partenaire Kobe était plein de vie et de joie. Maintenant, il est allongé sans vie. J'ai crié son nom encore et encore mais il ne répond pas", a écrit l'ancien champion de l'UFC, principale organisation d'arts martiaux mixtes (MMA), qu'il a quitté en 2023 pour poursuivre sa carrière dans le noble art, la boxe anglaise.

Né le 13 janvier 2023, le jeune Kobe s'est éteint samedi 27 avril, selon les dates mentionnées par le "Predator" dans son message déchirant, où l'on devine en arrière-plan une photo en noir et blanc, le montrant en train d'embrasser son fils.

Comment faites-vous face à une telle chose ? Comment peut-on vivre avec ? Francis Ngannou, ancien champion de MMA

"J'étais la meilleure version de moi-même près de lui et maintenant je ne sais plus qui je suis. La vie est tellement injuste de nous frapper là où ça fait le plus mal", a-t-il encore dit, dévasté par la douleur. "Comment faites-vous face à une telle chose ? Comment peut-on vivre avec ? S'il vous plaît, aidez-moi si vous avez une idée, parce que je ne sais vraiment pas quoi faire et comment gérer cette situation."

"Quel est le but de la vie si ce contre quoi nous luttons bec et ongles est finalement ce qui frappe le plus durement !? Pourquoi la vie est-elle si injuste et impitoyable ?", lance-t-il, quelques heures avant de révéler la mort de son fils.

Endeuillé, Francis Ngannou a reçu des messages de condoléances de la part du monde du MMA. "Je suis désolé d'apprendre ta perte Francis, mes prières sont avec toi et ta famille en ce moment", a publié sur X Conor McGregor, un autre ponte de l'UFC. "S'il vous plaît, respectez Francis et sa famille pendant ce moment de traumatisme. Avec des millions d'autres, nous prierons pour leur force", a quant à lui déclaré son manager, Marquel Martin. "Le monde du sport entier et plus encore est anéanti", a affirmé Michael Buffer, célèbre speaker de combats de boxe. "Sache que des millions d'entre nous étreignent le petit Kobe avec nos prières".