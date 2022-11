Jean-Baptiste Chandelier, l’acrobate des airs

Au départ, il faisait cela pour le plaisir, c’est devenu son métier. Sa future vidéo devrait faire des millions de vues sur les réseaux sociaux. La sortie est prévue en mars, pour TF1, il en offre un petit avant-goût à retrouver dans le reportage en tête de l'article.

Huit heures du matin, Col de l'Autaret (Savoie), Jean-Baptiste vient de passer la nuit dans son van et ce matin, plusieurs cascades sont au programme. L’équipe l’a rejoint pour le petit-déjeuner. Deux séquences doivent être tournées. Au sol, l’équipe est en place et la route est bloquée pour assurer la sécurité.

La scène a beau avoir été préparée, cela ne se passe pas toujours comme prévu. Ce jour-là, Jean-Baptiste Chandelier sort indemne. En quinze ans de parapente, il ne s'est blessé qu'une fois. Résultat : un tibia, un coude et cinq vertèbres cassés. "Je crois que quand ça fait 15 ans qu'on vole, et qu'on ne s'est jamais craché, on se dit inconsciemment dans notre tête : 'on ne peut plus se cracher.' Et ça nous fait un rappel à l'ordre, on reste des êtres humains et pas des super héros comme on essaye de le faire croire dans les vidéos", commente-t-il.