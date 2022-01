Traversée de l'Atlantique à la rame : le corps "sans vie" de l'aventurier retrouvé dans son canot

Dans un post du journal de bord qu'il publiait sur Instagram, il prévenait qu'il faisait route vers le port de l’archipel de Ponta Delgada et mentionnait une forte houle et de forts vents. L'aventurier, qui avait réussi à traverser l'Atlantique dans un tonneau à dérive en 2019, expliquait qu'il rencontrait "quelques problèmes depuis une dizaine de jours : le capteur solaire (qui doit recharger la batterie de mon déssalinisateur d’eau) ne fonctionne plus". Ce souci technique l'obligeait à utiliser le déssalinisateur manuel de l'embarcation, "mais cela me coûte de l’énergie physique".