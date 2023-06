VIDÉO - JO 2024 : d'Olympie à Paris, le parcours officiel de la flamme olympique dévoilé

68 jours de festivités, 64 territoires traversés, 10.000 porteurs… Déjà connu en partie, le parcours définitif de la flamme olympique pour les Jeux de Paris 2024 a été dévoilé, vendredi 23 juin, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Après l'allumage sur le site antique d'Olympie, le 16 avril, elle fera, à partir du 27, la traversée de la Méditerranée depuis la Grèce, à bord du Belem, l'un des plus anciens trois-mâts d'Europe. Le 8 mai, le flambeau fera son entrée dans l'Hexagone par Marseille, connue autrefois sous le nom de Massalia, une colonie grecque fondée par des Phocéens vers 600 avant J.-C.

"Le Relais de la Flamme, c'est un moment phare et très attendu : il annonce le début des célébrations, et donne un magnifique avant-goût de chaque nouvelle édition des Jeux", se réjouit le président du Comité d'organisation (Cojop), Tony Estanguet. "Ce parcours sera bien plus qu'un tour de la France en 68 jours et donnera à voir plusieurs des incroyables richesses de notre pays : son patrimoine, ses paysages naturels, ses musées, ses spectacles d'art vivant... et bien sûr, ses habitantes et ses habitants !"