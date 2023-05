Paris 2024 : plus d'un million de billets partis en 48 heures lors de la 2e phase de vente

Cette deuxième phase est consacrée à la vente de billets à l'unité. Quatre millions de personnes s'y sont inscrites, pour 1,5 million de billets disponibles. "Même si, comme pour la 1ère phase de vente, la demande de billets est très supérieure à l'offre, il reste à l'entame de cette 3e journée de vente une grande diversité d'offres permettant de vivre les Jeux à tous les prix", assure l'organisation dans un communiqué.

Selon les organisateurs, une vingtaine de sports ou disciplines est déjà "sold out" (entièrement vendu). Des places en finale de certaines disciplines sont néanmoins encore disponibles, annoncent les organisateurs des Jeux, citant des billets à 290€ pour celle de handball à Lille ou encore à 690€ pour celle de la perche ou des épreuves du Décathlon. Plus accessibles, Paris-2024 met aussi en avant "des places à 50€ et moins encore disponibles dans une dizaine de sports/disciplines".