Nouveauté des JO de Paris 2024, le breaking disparaît du programme olympique pour Los Angeles 2028

"Les sports proposés par LA28 enflamment l'imagination sur le terrain de jeu et en chassent la culture. Ils sont pertinents, innovants et basés sur la communauté, joués dans les cours, les cours d'école, les centres communautaires, les stades et les parcs aux États-Unis et dans le monde", a salué Casey Wasserman, le président du Comité d'organisateur des Jeux de Los Angeles 2028. "Ils amèneront de nouveaux athlètes aux Jeux, engageront diverses bases de fans et élargiront la présence des Jeux dans les espaces numériques, amplifiant ainsi la mission de LA28 consistant à offrir une expérience sans précédent." Les cinq disciplines proposées s'ajouteront, si elles sont validées, aux 28 sports du programme initial.