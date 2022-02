Moustache à la Mario, engagement caritatif... Matt Hamilton, le curleur star des JO de Pékin

Une notoriété qui s'accompagne d'excès. Depuis son titre olympique, Matt Hamilton, qui s'est laissé pousser les cheveux et fait tatouer le bras gauche, est régulièrement victime de ce que ESPN appelle les "Wikivandals". Ainsi, sur Wikipédia, l'encyclopédie en ligne fréquentée par 500 millions de personnes et nourrie des contributeurs anonymes, le natif de Madison a été présenté, à un moment ou à un autre, comme un parent perdu de Mario, un chasseur de cougars ou étant marié à sa propre sœur, Becca, avec qui il a participé à l'épreuve de curling en double mixte lors des derniers Jeux d'hiver.

Ce vandalisme électronique divertit le quintuple champion du monde, qui ne manque pas d'humour. Ainsi, c'est avec un air détaché qu'il regarde tout ce qu'il se dit et s'écrit sur lui. Même lorsque d'aucuns affirment (faussement) qu'il serait "très impliqué dans son association caritative pour soigner le syndrome du côlon irritable, car il en souffre également." "N'importe qui peut y aller et bricoler. C'est Internet, où on peut dire n'importe quoi, donc la seule façon de battre le système est de l'ignorer", explique-t-il. Ou, comme lui, de s'en servir à bon escient. "Je ne suis même pas la personne du Wisconsin la plus célèbre avec une superbe moustache, mais j'adore être au centre de la conversation, même quand cela n'est pas pour apporter une vraie information."