Le relais mixte de biathlon en argent, première médaille aux JO de Pékin pour la France

Ce n'est pas le métal qu'ils étaient venus chercher. Quatre ans après l'or de Pyeongchang, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet rêvaient d'inscrire leurs noms aux côtés de ceux d'Anaïs Bescond, Marie Dorin-Habert, Simon Desthieux et Martin Fourcade. Au terme d'une course à suspense, qui a offert un final épique, le relais mixte tricolore s'est finalement habillé d'argent, samedi 5 février, sur le pas de tir exposé de Zhangjiakou, à 180 km au nord-ouest de Pékin.

La première manche du match tant attendu entre les biathlètes tricolores, deuxièmes plus gros pourvoyeurs de médailles aux Jeux d'hiver pour la France, et la Norvège, l'autre nation dominante de la discipline, a tourné à l'avantage des Scandinaves. Johannes Boe a survolé la fin de course, faisant la différence dans la dernière ligne droite, où il a déposé Quentin Fillon Maillet, qui s'est arraché devant le Russe Eduard Latypov pour offrir à la délégation française sa première breloque dans ces Jeux olympiques d'hiver.