Jeux olympiques de Paris 2024 : ces sports dont les billets s'arrachent

Plusieurs sports, dont l'escrime, l'escalade et le skateboard, proposés depuis une semaine à la vente par packs de trois billets minimum pour les prochains JO de Paris qui débutent dans un an et demi, sont d'ores et déjà épuisés, ont annoncé les organisateurs. Il s'agissait d'une première phase de vente, pour laquelle trois millions de billets avaient été mis sur le marché.