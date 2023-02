JO de Paris 2024 : comment se procurer encore des tickets si vous avez loupé le coche ?

Vous n'avez pas été tirés au sort pour acquérir des billets pour les Jeux olympiques ? Ou bien, au contraire, vous faites partie des déçus, frustrés par les prix - jugés "exorbitants", "délirants" ou "scandaleux" - pratiqués par Paris 2024 ? Sachez que vous allez (bientôt) pouvoir retenter votre chance. "Il y aura plusieurs phases de vente", a annoncé, jeudi 23 février, sur BFMTV, Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop). "On est encore à plus de 500 jours du début de l'organisation, et donc le système de billetterie, c'est toujours par phases de vente."

Ouverte depuis le 15 février, la première phase de vente, celle des packs sur-mesure, a suscité une forme de crispation. Alors qu'ils s'attendaient à dégoter des billets à 24 euros, le prix le plus bas, les acheteurs potentiels ont vite déchanté. La faute à des disciplines prises d'assaut et des tarifs "prohibitifs", faisant vaciller l'objectif affiché de Jeux "accessibles à tous" et "populaires". Ce dont s'est défendu le triple champion olympique de canoë. En dépit de ce début de polémique, les trois millions de billets mis à la vente (sur les dix au total) devraient quand même trouver preneurs d'ici au 15 mars.