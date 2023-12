JO de Paris, Euro de football... Les grands événements sportifs attendus en 2024

Après une année 2023 marquée par l'organisation de la Coupe du monde de rugby en France, l'année 2024 s'annonce tout aussi sportive. Les Jeux olympiques de Paris, cet été, en seront le point d'orgue.

L'élimination prématurée du XV de France lors de la Coupe du monde de rugby, les Bleues sur le toit de la planète handball, le parcours (presque) parfait des hommes de Didier Deschamps, Novak Djokovic entré dans l'histoire... L'année 2023 a été mouvementée. Entre les Jeux olympiques en France, l'Euro de football et les événements habituels, l'an 2024 s'annonce également marqué par du sport. Tour d'horizon de ce qu'il ne faudra pas rater.

Janvier : les handballeurs à la conquête de l'Europe

Un mois après le sacre mondial des handballeuses, au tour de leurs homologues masculins de fouler les parquets. À compter du 10 janvier, les hommes du sélectionneur Guillaume Gille débarquent en Allemagne pour l'Euro de handball. Nikola Karabatic et ses coéquipiers vont tenter de remporter un quatrième titre européen, le 28 janvier prochain, lors de la finale. Un événement à suivre sur les antennes du Groupe TF1, puisqu'un match des Bleus lors du tour préliminaire et deux matchs du tour principal y seront diffusés, tout comme la demi-finale et la finale en cas de qualification.

À suivre également en janvier, le début de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football, organisée en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février, la finale à suivre en live commenté sur TF1info), le Trophée des champions exceptionnellement organisé le 3 janvier, entre le PSG et Toulouse, mais aussi l'Open d'Australie de tennis (14-28 janvier), où Novak Djokovic va viser un 25ᵉ Grand Chelem.

Février : le XV de France à l'heure du rachat

Le XV de France n'a plus mis les pieds sur un terrain de rugby depuis la cruelle élimination d'un point en quarts de finale de "sa" Coupe du monde, en octobre, face à l'Afrique du Sud (28-29). L'heure du rachat a sonné. Les hommes de Fabien Galthié, privés de leur capitaine Antoine Dupont, entament le traditionnel Tournoi des Six Nations par un choc face à l'Irlande, à Marseille (2 février, 21h), avant de se déplacer en Écosse (10 février, 15h15), puis de recevoir l'Italie (25 février, 16h). Des rencontres à suivre en live commenté sur TF1info.

À suivre également en février, les championnats du monde de natation, organisés au Qatar (2-18 février), le huitième de finale aller de Ligue des champions du PSG, face à la Real Sociedad (14 février à 21h en live commenté sur TF1info), la phase finale de la Ligue des Nations féminine (les Bleues affrontent l'Allemagne le 23 février en demi-finale), ou encore le Super Bowl de football américain (11 février).

Mars : derniers ajustements pour les Bleus

Après une phase de qualification presque parfaite (un seul match nul), l'équipe de France de football retrouve les terrains pour son ultime rassemblement avant l'Euro. Au mois de mars, les Bleus vont sillonner l'Hexagone pour deux rencontres amicales, la première à Lyon face à l'Allemagne (23 mars à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), puis une deuxième quatre jours plus tard, à Marseille. L'occasion pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers de procéder aux derniers ajustements avant la compétition.

À suivre également en mars, le début de la saison de Formule 1, le huitième de finale retour du PSG en Ligue des champions, sur la pelouse de la Real Sociedad (5 mars à 21h, en live commenté sur TF1info), la suite du Tournoi des Six Nations, avec les rencontres du XV de France au pays de Galles (10 mars, 16h) et contre l'Angleterre (16 mars, 21h), ou encore les championnats du monde de patinage artistique (18-24 mars), organisés au Canada.

Avril : les classiques du cyclisme

Comme chaque année, le mois d'avril rime avec les classiques du cyclisme. Paris-Roubaix (6-7 avril), où femmes et hommes seront à l'honneur, et Liège-Bastogne-Liège (21 avril), suivront Paris-Nice, Milan-San Remo ou le Tour des Flandres, qui auront lieu un mois plus tôt.

À suivre également en avril, l'allumage de la flamme olympique lors d'une cérémonie à Olympie, en Grèce (16 avril), le marathon de Paris (7 avril), les quarts de finale de la Ligue des champions ou encore le Tournoi des Six Nations féminin.

Mai : la dernière de Nadal à Roland-Garros ?

Cette édition 2024 de Roland-Garros ressemblera-t-elle à une tournée d'adieu ? Après quasiment un an sans jouer, Rafael Nadal s'apprête à retrouver les courts dans les prochaines semaines. Un dernier défi qui doit notamment le mener dans "son" jardin de Roland-Garros (20 mai-9 juin), si ses pépins physiques l'épargnent. Y remportera-t-il un 15ᵉ titre, avant de (probablement) raccrocher ?

À suivre également en mai, la dernière journée de Ligue 1 (18 mai), la finale de la Coupe de France de football (25 mai), dans un stade encore non désigné, les demi-finales de la Ligue des champions, la liste de Didier Deschamps pour l'Euro, la finale de la Champions Cup de rugby, le début du relais de la flamme olympique à Marseille (8 mai), ou encore le Tour d'Italie de cyclisme (4-26 mai).

Juin : l'Europe vibre au rythme du football

Le mois de juin sera marqué par le début de l'Euro de football, organisé en Allemagne (14 juin-14 juillet). Les Bleus, placés dans le groupe D, affronteront d'abord l'Autriche (17 juin, 21h), les Pays-Bas (21 juin, 21h), puis un barragiste (25 juin, 18h). Avant, en cas de qualification, d'aborder la phase à élimination directe, et tenter de remporter le titre européen pour la première fois depuis près d'un quart de siècle. Un événement notamment à suivre sur TF1, TF1+ et TF1info.

À suivre également au mois de juin, la finale de la Ligue des champions (1ᵉʳ juin en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), organisée à Londres (Royaume-Uni), la finale du Top 14 (28 juin), à Marseille, le début du Tour de France (29 juin), qui part de Florence (Italie), les championnats d'Europe d'athlétisme (7-12 juin), eux aussi organisés de l'autre côté des Alpes, à Rome, ou encore les 24 Heures du Mans (15-16 juin).

Juillet et août : Paris, ville olympique

C'est l'événement sportif le plus attendu de l'année. Le 26 juillet prochain, la France donnera le coup d'envoi de "ses" Jeux olympiques à l'occasion de la cérémonie d'ouverture prévue sur la Seine. Pendant plus de deux semaines, des athlètes du monde entier vont se défier lors de la 33ᵉ olympiade de l'histoire, durant laquelle la délégation tricolore va tenter de garder le plus de médailles à la maison. Ces JO, qui se termineront le 11 août, seront ensuite suivis par les Jeux paralympiques (28 août-8 septembre).

À suivre également cet été, la suite et la fin du Tour de France, qui arrivera le 21 juillet à Nice, le Tour de France féminin (12-18 août), les tournois de tennis de Wimbledon (1-14 juillet) et de l'US Open (26 août-8 septembre), la reprise de la Ligue 1 (16 août) ou encore le Tour d'Espagne de cyclisme (17 août-8 septembre).

Novembre : un nouveau titre pour les handballeuses ?

À la rentrée, d'autres événements sportifs viendront compléter une année déjà bien remplie. À commencer par l'Euro féminin de handball (28 novembre-15 décembre), organisé en Autriche, en Hongrie et en Suisse. L'occasion pour les Tricolores de compléter leur titre mondial par un titre européen, quelques mois après, espérons-le, un titre olympique.

À suivre également cet automne, le début de la Ligue des champions nouvelle version en football (avec quatre clubs français qualifiés et l'extinction de la phase de poules), la Ligue des Nations de football (des rencontres en septembre, octobre et novembre), les championnats du monde de cyclisme, fin septembre, ou encore le Vendée Globe, qui partira le 10 novembre.