JO de Paris 2024 : le (difficile) parcours du marathon dévoilé

Le tracé est particulièrement exigeant avec un dénivelé positif de 438 m, plus important que sur la plupart des grands marathons actuels. Le parcours, complètement différent du traditionnel marathon de Paris disputé chaque année, sera utilisé à trois reprises, pour la course masculine, l'épreuve féminine, et le "marathon pour tous", disputé pendant les Jeux et ouvert à un peu plus de 20.000 coureurs amateurs.