Kylian Mbappé, porte-drapeau aux JO 2024 ? Pourquoi ce n'est pas si simple

Kylian Mbappé sera-t-il le porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques de Paris ? Interrogé sur cette question, le capitaine de l'équipe de France estime que "ce serait vraiment extraordinaire". Trois obstacles, et non des moindres, l'empêchent pour l'heure de rêver à une telle hypothèse.

Et s'il portait le drapeau tricolore le 26 juillet prochain, lors de la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine ? Dans un entretien accordé à France 2, Kylian Mbappé a réitéré ses ambitions de participer aux Jeux olympiques de Paris, cet été (26 juillet - 11 août).

Interrogé sur l'éventualité d'être désigné porte-drapeau, le capitaine de l'équipe de France a d'abord botté en touche… avant de montrer un certain intérêt. "C'est autre chose", mais "ce serait vraiment extraordinaire", a-t-il lancé. "Mais cela ne dépend pas de moi." Trois obstacles semblent, pour l'heure, se dresser sur sa route.

Une participation incertaine

Le premier est une question qui n'a toujours pas eu de réponse : Kylian Mbappé pourra-t-il participer aux Jeux ? En football, seuls trois joueurs de plus de 21 ans ont le droit d'être sélectionné pour les JO. Nul doute que Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France espoirs (et donc olympique) aimerait positionner le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus en attaque. Nul doute, non plus, sur l'envie de Kylian Mbappé de se joindre à l'événement. "J'ai toujours eu la flamme olympique", a-t-il encore répété dans l'entretien diffusé jeudi soir. "Faire partie des JO, à Paris, cela représente tellement pour moi. C'est un rêve."

Problème : les Jeux olympiques ne font pas partie des dates Fifa, l'instance qui régit le football mondial. Dès lors, les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs en pleine préparation de la nouvelle saison, d'autant que Kylian Mbappé aura (normalement) participé à l'Euro quelques jours plus tôt. "Si mon club ne veut pas, je comprendrai", a d'ailleurs souligné le joueur, en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain. Sa participation aux Jeux fera probablement partie des discussions avec son (futur ?) club.

Un calendrier distinct

S'il passe ce premier obstacle, Kylian Mbappé s'envolera avec la délégation française de football de Paris 2024... dans le sud de la France. Car si les Bleuets de Thierry Henry ne connaissent pas encore leurs adversaires, le programme de la phase de poules du tournoi masculin, lui, est déjà fixé. En tant que première équipe du groupe A grâce à son statut de pays hôte, l'équipe de France olympique sait qu'elle disputera son match d'ouverture le 24 juillet à Marseille (21h), puis un deuxième le 27 juillet à Nice (21h) et le troisième le 30 juillet à Marseille (19h).

La cérémonie d'ouverture, elle, est fixée au vendredi 26 juillet, le long de la Seine. Le tournoi de football aura donc déjà commencé, et la présence des footballeurs est incertaine, puisque les Bleuets seront déjà à la veille de leur deuxième rencontre. S'il était désigné porte-drapeau, Kylian Mbappé devrait donc faire un aller-retour express, à moins de 24 heures de fouler la pelouse niçoise pour un match (potentiellement) décisif.

Un symbole du monde professionnel

Reste encore un obstacle : le fait d'être désigné. Connu mondialement, déjà icône de son sport, natif de Paris… Kylian Mbappé aurait tout du porte-drapeau cinq étoiles pour mener la délégation française vers la réussite dans "ses" Jeux olympiques. Mais Kylian Mbappé est aussi le symbole du monde professionnel, quand les JO sont surtout la fête du sport amateur. Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd, les porte-drapeau français lors des derniers Jeux à Tokyo (Japon), en sont la preuve. La judokate est également adjudante de gendarmerie, tandis que le gymnaste a travaillé dans un cabinet de kinésithérapie.

Cinq ans plus tôt, à Rio (Brésil), c'est Teddy Riner qui portait le drapeau. Lui, le diplômé de Sciences Po, qui militait en 2020 pour qu'un amateur emmène la délégation française. "Kylian Mbappé, porte-drapeau, ça ferait plaisir, il peut apporter le titre", relevait-il au micro de RTL. "Mais les Jeux, c'est la fête des amateurs. Il faut que ce soit un sportif amateur qui le porte." Si Kylian Mbappé franchissait ces trois obstacles, il deviendrait le premier footballeur à porter le drapeau français aux JO.