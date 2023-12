JO 2024 : ce modèle mathématique qui prédit à la France… plus de 50 médailles

Combien la France va-t-elle remporter de médailles lors des Jeux olympiques de Paris 2024 ? Selon un groupe spécialisé dans les statistiques, la délégation tricolore pourrait terminer à la troisième place du classement, avec 51 médailles, dont 27 en or. Cela constituerait la plus belle olympiade française depuis 1900.

Et si la France terminait sur le podium au classement des médailles de "ses" Jeux olympiques ? C'est en tout cas la prédiction de Gracenote, un institut américain spécialisé dans les données. Chaque mois, grâce à de multiples statistiques dont les résultats lors des récentes compétitions, il publie un classement virtuel des médailles que chaque délégation pourrait remporter dans quelques mois, à Paris. La France est particulièrement bien placée.

D'après Gracenote, les Tricolores pourraient même connaître "leurs meilleurs Jeux olympiques depuis 1900". Au total, 51 médailles pourraient ainsi être glanées, dont plus de la moitié en or (27). Ce qui classerait la France à la troisième place du tableau des médailles, le classement étant d'abord déterminé par le nombre de titres olympiques. Seuls les États-Unis (37) et la Chine (35) seraient plus représentés sur la première marche du podium. Dans le détail, Gracenote anticipe des médailles françaises dans 22 sports différents, ce qui constituerait "un nouveau record"...

Si ce scénario se réalisait, il permettrait à la France d'entrer dans les clous de l'objectif fixé par Emmanuel Macron. Le chef de l'État souhaite ainsi que les athlètes tricolores profitent de concourir à domicile pour intégrer le Top 5 du classement des médailles. Un pays hôte des JO multiplie par "1,5 à 2,3" ses titres par rapport à l'édition précédente, d'après ces statistiques.

Ils sont plus enthousiastes que nous Claude Onesta, manager général de la haute performance à l'Agence nationale du sport

Ces chiffres apparaissent tout de même bien au-delà des standards habituels. Jamais la France n'a remporté plus de 15 médailles d'or lors d'une olympiade, record obtenu en 1996 à Atlanta (États-Unis). Avec 27, il s'agirait de presque doubler ce total. À titre de comparaison, lors de la dernière olympiade, en 2021 à Tokyo (Japon), la France avait remporté 33 médailles, dont 10 en or, terminant à la huitième place du classement des médailles.

Quoiqu'optimistes, ces chiffres donnent déjà le sourire à la délégation française. "Ils sont même, peut-être, plus enthousiastes que nous", commente Claude Onesta, manager général de la haute performance à l'Agence nationale du sport, auprès de nos confrères du Parisien. Ce modèle mathématique "est la référence mondiale en la matière", pointe l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball. "On se rend compte, depuis plusieurs olympiades, qu'ils sont relativement précis et proches du résultat définitif." En 2016, Gracenote avait prédit 47 médailles françaises, contre 42 au final. 42 breloques, c'est d'ailleurs ce qu'avait anticipé le groupe en 2021, soit neuf de plus que dans la réalité.

Reste que les données de Gracenote comprennent un biais significatif : la présence des Russes n'est pas prise en compte. "Les athlètes russes et biélorusses n'étant plus autorisés à concourir dans la quasi-totalité des sports olympiques depuis février 2022 (et l'invasion de l'Ukraine, ndlr), les données de résultats sur lesquelles repose la méthodologie du tableau virtuel des médailles de Gracenote sont faussées", explique Nielsen, le groupe propriétaire de Gracenote.

Cela représente pourtant un contingent notable de médailles. En 2021, sous drapeau neutre, les Russes avaient remporté pas moins de 71 médailles, dont 20 en or. Le Comité international olympique vient justement de les autoriser à concourir à Paris, avec de strictes conditions, sous bannière neutre.