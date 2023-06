JO 2024 : Jamel Debbouze, Thomas Pesquet... Ces personnalités qui porteront la flamme olympique

Ils feront partie des relayeurs prestigieux choisis par les organisateurs. Le comédien Jamel Debbouze et l'astronaute Thomas Pesquet porteront la flamme olympique. Cette dernière sera allumée le 16 avril en Grèce avant de traverser la France pendant 80 jours, après une arrivée par bateau à Marseille le 8 mai. Elle traversera plus de 400 villes et cinq territoires ultra-marins, pour arriver à Paris le 26 juillet, selon le parcours dévoilé par les organisateurs ce vendredi.