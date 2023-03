JO 2024 : "Le basket se jouera à Lille", affirme Tony Estanguet

"On a encore un certain nombre de travaux à mener ensemble avec les fédérations internationales, avec les acteurs locaux, pour faire de ces deux grands moments de grands succès", a ajouté Tony Estanguet devant la presse. "Tout n'est pas encore résolu, mais on est très confiants dans notre capacité à répondre à toutes les questions dans les prochains mois", a-t-il complété, aux côtés du secrétaire général de la Fiba, Andreas Zagklis.

"Nous voulons venir ici à condition que ces sujets soient résolus", a pour sa part déclaré Andreas Zagklis, qui s'est dit "confiant". "Paris-2024 a fait beaucoup de progrès ces derniers mois et nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel", a-t-il ajouté.

Plusieurs sujets, liés notamment à la climatisation du stade en configuration basket-ball, avaient suscité des discussions au sein de la Fiba. Celle-ci avait donné en décembre son feu vert à l'organisation des phases de groupes à Lille, "sous réserves". Alors que la billetterie des JO-2024 a ouvert et à un an et demi du début de la compétition, l'endroit des phases des groupes n'avait toujours pas été confirmé.