JO de Paris 2024 : les moyens de sécurité seront "décuplés" par rapport au Mondial du rugby, promet Gérald Darmanin

"Le ministère de l'Intérieur sera prêt pour organiser la cérémonie d'ouverture, pour assurer la sécurité des spectateurs et des équipes", a assuré le ministre de l'Intérieur, avant d'insister : "Nous serons parfaitement au rendez-vous." Gérald Darmanin a aussi profité de sa visite en Seine-Saint-Denis pour se féliciter de l'organisation du Mondial de rugby. Il a rappelé que 11.000 membres des forces de l'ordre et "environ 3000 policiers municipaux" avaient été mobilisés "chaque jour" durant l'événement. "En deux mois, il y a eu 4880 opérations antidélinquance, soit plus de 80 par jour, qui ont donné lieu à 781 interpellations", a-t-il ajouté, en soulignant qu'il y avait eu "une vingtaine de drones malveillants neutralisés".