"On s'est fait voler" : le clan tricolore crie à "l'injustice" après la 4e place de Benjamin Cavet

Une médaille en chocolat dure à digérer. Après l'argent du relais mixte en biathlon, Benjamin Cavet est passé tout près d'offrir à la délégation tricolore sa deuxième breloque, samedi 5 février. Monté en puissance lors des deux premières manches de la finale de ski de bosses des JO de Pékin, le skieur freestyle de Châtel a "cru pendant un petit moment" pouvoir monter sur le premier podium olympique de sa carrière. Son dernier "run" noté 79.44, grâce à des sauts propres et un des meilleurs temps de glisse (24"60), lui a permis de prendre la tête du concours, avant le passage des trois derniers concurrents.

Il pensait avoir fait le plus difficile, surtout "en voyant (les) grosses fautes en reprise" d'Ikuma Horishima. Pourtant, au bas de la piste, au moment de découvrir la note de son adversaire, le Français de 28 ans a grimacé. Moins à l'aise dans la partie ski, celle comptant le plus pour le score final, le Japonais a été déséquilibré, évitant de justesse la sortie de piste. Mais, plus rapide et mieux noté sur ses sauts (81.48), il a finalement éjecté "Ben" de la boîte pour 2.04 points. "Ma descente n'a pas non plus été parfaite", a-t-il commenté, beau joueur. "Je n'ai pas de regret car j'ai tout donné. Je n'avais plus rien dans le sac."