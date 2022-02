JO de Pékin : Quentin Fillon Maillet, les chiffres de son fol exploit olympique

7. Dix petits jours lui ont suffi. Fort de ses cinq médailles à Pékin, Quentin Fillon Maillet s'est fait une place de choix au panthéon de l'olympisme tricolore. "Morbac", son surnom, en référence à sa capacité à ne jamais rien lâcher, a fait une entrée fracassante dans le Top 10 des athlètes français les plus récompensés aux JO, été et hiver confondus. À l'issue de la quinzaine chinoise, il pointe 7e ex æquo, avec neuf grands noms du sport hexagonal, dont le cycliste Daniel Morelon (3 or, 1 argent, 1 bronze), le judoka Terry Riner (3 or, 2 bronze) ou l'épéiste Laura Flessel (2 or, 1 argent, 2 bronze). Un classement dominé par les escrimeurs Philippe Cattiau et Roger Ducret, 8 breloques chacun (3 or, 4 argent, 1 bronze), et la légende du biathlon Martin Fourcade, 7 médailles (5 or, 2 argent).

11. Dix plus un qui font onze. Grâce à l'argent obtenu sur le relais avec sa "bande de potes", le biathlète, licencié au ski club du Grandvaux, a intégré un autre club prestigieux. Il est devenu le 11e sportif de l'Histoire, toutes nationalités confondues, à remporter cinq médailles lors des mêmes JO d'hiver. La biathlète norvégienne Marit Bjørgen est la seule athlète à l'avoir fait à deux reprises, à Vancouver en 2010 puis à Pyeongchang, huit ans plus tard. Tout ce petit monde a été rejoint par les Norvégiens Marte Olsbu Røiseland et Johannes Boe, qui ont imité la performance du Français avec cinq breloques chacun à Pékin après les mass-starts.

Clas Thunberg (Finlande) - Patinage de vitesse, Chamonix 1924 : 3 or, 1 argent, 1 bronze

Roald Larsen (Norvège) - Patinage de vitesse, Chamonix 1924 : 2 argent, 3 bronze

Eric Heiden (États-Unis) - Patinage de vitesse, Lake Placid 1980 : 5 or

Lyubov Yegorova (Russie) - Ski de fond, Albertville 1992 : 3 or, 2 argent

Yelena Välbe (Russie) - Ski de fond, Albertville 1992 : 1 or, 4 bronze

Manuela Di Centa (Italie) - Ski de fond, Lillehammer 1994 : 2 or, 2 argent, 1 bronze

Larisa Lazutina (Nagano) - Ski de fond, Nagano 1998 : 3 or, 1 argent, 1 bronze

Cindy Klassen (Canada) - Patinage de vitesse, Turin 2006 : 1 or, 2 argent, 2 bronze

Ireen Wüst (Pays-Bas) - Patinage de vitesse, Sotchi 2014 : 2 or, 3 argent

Marit Bjørgen (Norvège) - Ski de fond, Vancouver 2010 et Pyeongchang 2018 : 3 or, 1 argent; 1 bronze et 2 or, 1 argent, 2 bronze

Quentin Fillon Maillet (France) - Biathlon, Pékin 2022 : 2 or, 3 argent

Marte Olsbu Røiseland (Norvège) - Biathlon, Pékin 2022 : 3 or, 2 bronze

Johannes Boe (Norvège) - Biathlon, Pékin 2022 : 4 or, 1 bronze