JO de Pékin : Quentin Fillon Maillet, les chiffres de son fol exploit olympique

7. Dix petits jours lui ont suffi. Fort de ses cinq médailles à Pékin, Quentin Fillon Maillet s'est fait une place de choix au panthéon de l'olympisme tricolore. "Morbac", son surnom, en référence à sa capacité à ne jamais rien lâcher, a fait une entrée fracassante dans le Top 10 des athlètes français les plus récompensés aux JO, été et hiver confondus. Il est 7e ex æquo, avec neuf grands noms du sport hexagonal, dont le cycliste Daniel Morelon (3 or, 1 argent, 1 bronze), le judoka Terry Riner (3 or, 2 bronze) ou l'épéiste Laura Flessel (2 or, 1 argent, 2 bronze). Un classement dominé par les escrimeurs Philippe Cattiau et Roger Ducret, 8 breloques chacun (3 or, 4 argent, 1 bronze), et la légende du biathlon Martin Fourcade, 7 médailles (5 or, 2 argent).

11. Dix plus un qui font onze. Grâce à l'argent obtenu sur le relais avec sa "bande de potes", le biathlète, licencié au ski club du Grandvaux, intègre un autre club prestigieux. Il est le 11e sportif de l'Histoire, toutes nationalités confondues, à remporter cinq médailles lors des mêmes JO d'hiver. La biathlète norvégienne Marit Bjørgen est la seule athlète à l'avoir fait à deux reprises, à Vancouver en 2010 puis à Pyeongchang, huit ans plus tard. Tout ce petit monde pourrait être rejoint par les Norvégiens Marte Olsbu Røiseland et Johannes Boe, qui comptent - pour le moment - quatre breloques chacun à Pékin.

Clas Thunberg (Finlande) - Patinage de vitesse, Chamonix 1924 : 3 or, 1 argent, 1 bronze

Roald Larsen (Norvège) - Patinage de vitesse, Chamonix 1924 : 2 argent, 3 bronze

Eric Heiden (États-Unis) - Patinage de vitesse, Lake Placid 1980 : 5 or

Lyubov Yegorova (Russie) - Ski de fond, Albertville 1992 : 3 or, 2 argent

Yelena Välbe (Russie) - Ski de fond, Albertville 1992 : 1 or, 4 bronze

Manuela Di Centa (Italie) - Ski de fond, Lillehammer 1994 : 2 or, 2 argent, 1 bronze

Larisa Lazutina (Nagano) - Ski de fond, Nagano 1998 : 3 or, 1 argent, 1 bronze

Cindy Klassen (Canada) - Patinage de vitesse, Turin 2006 : 1 or, 2 argent, 2 bronze

Ireen Wüst (Pays-Bas) - Patinage de vitesse, Sotchi 2014 : 2 or, 3 argent

Marit Bjørgen (Norvège) - Ski de fond, Vancouver 2010 et Pyeongchang 2018 : 3 or, 1 argent; 1 bronze et 2 or, 1 argent, 2 bronze

Quentin Fillon Maillet (France) - Biathlon, Pékin 2022 : 2 or, 3 argent