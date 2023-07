Paris 2024 : les médaillés olympiques célébrés chaque jour au Trocadéro dans le "Parc des Champions"

Une longue passerelle, avec une vue de prestige sur la Tour Eiffel. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, sur l'esplanade du Trocadéro, un "Parc des Champions" sera installé pour célébrer les médaillés. "C'est un concept totalement inédit aux Jeux olympiques d'été, pensé pour rendre inoubliable l'expérience des athlètes", a salué Martin Fourcade, président de la Commission des athlètes de Paris 2024 et membre du Comité international olympique (CIO) en France. Déjà expérimenté lors des Jeux de Tokyo, lors du retour des médaillés français, ce moment de communion va se démocratiser.

Chaque fin d'après-midi, de 17h30 à 19h30 (à l'exception du 2 au 4 août), tous les athlètes récompensés se rassembleront, un jour après leur compétition, dans cet écrin spectaculaire pour participer à la parade intitulée "Walk of Fame". "On ne vient pas remplacer la cérémonie de remise des médailles", a expliqué l'ancien escrimeur, Brice Guyart, double champion olympique de fleuret par équipe (2000) et en individuel (2004), en charge de l'engagement des athlètes. "C'est un temps de partage d'émotions supplémentaire que nous avons voulu créer pour les sportifs et les fans", a résumé le membre du Comité d'organisation (Cojo), avec "au pic plus de 300 athlètes médaillés par jour" attendus pour partager leur bonheur avec les fans.