JO de Pékin : les fondeurs tricolores perpétuent le tradition du bronze

Ils avaient ramené le bronze de Sotchi et Pyeongchang. A Pékin, les fondeurs tricolores sont restés fidèles à leurs habitudes. Au bout de l'effort, après une remontée spectaculaire, ils ont réussi la passe de trois sur le relais 4x10km, dimanche 13 février, sous la neige de Zhangjiakou. Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Manificat se sont parés du même métal, en terminant derrière le Comité olympique russe, qui fait couple double après l'or sur le relais dames, et la Norvège.

Dernier relayeur, Maurice Manificat a même cru un temps disputer l'argent à la Norvège de Johannes Klaebo avant de céder dans le sprint final. C'est la 9e médaille pour la délégation française à Pékin, la deuxième du jour après le bronze de Mathieu Faivre en géant.