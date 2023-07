Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA veulent d'une candidature commune pour les JO d'hiver 2030

Après Paris 2024, vers de nouvelles Olympiades dans l'Hexagone ? Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur "se sont rapprochées pour envisager" une candidature commune pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver 2030, ont-elles annoncé mardi dans un communiqué. Les deux régions, sur lesquelles se trouve les Alpes, et les comités olympiques et paralympiques sportifs français vont plancher sur une feuille de route. "Un travail commun, en associant l'ensemble des services concernés de l'État, va être mené dans les prochaines semaines", indique le texte. Une décision est attendue mi-septembre.