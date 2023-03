Paris 2024 : bientôt plus de stades et de gymnases aux noms de sportives

"À Paris 2024, nous en sommes persuadés : le sport change les vies. C'est pourquoi nous nous engageons pour la pratique sportive du plus grand nombre, notamment celle des femmes. Et parce que l'égalité passe aussi par la visibilité, un enjeu crucial est celui de la féminisation des noms des infrastructures sportives." Depuis quelques mois, le comité d'organisation des JO de Paris (Cojo), présidé par Tony Estanguet, a décidé d'encourager les collectivités à nommer ou renommer au féminin gymnases et stades.

Il faut dire que le constat est amer : selon une étude menée en France par Egal Sport en 2018, plus de 90% des équipements sportifs ayant un nom genré portaient un nom masculin. En 2022, une autre étude, réalisée cette fois par le Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS), confirme cette tendance. Parmi les infrastructures sportives des 202 communes françaises analysées, seules 0,74% d’entre elles portaient le nom d’une athlète.