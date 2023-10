JO 2024 : sur le spot de surf à Tahiti, le projet d'une tour de 14 mètres fait des vagues

Actuellement, pour l'épreuve de la World Surf League (WSL) organisée chaque année à Teahupo'o, une tour en bois est installée puis démontée une fois l'épreuve finie (cf photo ci-dessous). Mais le comité d'organisation des Jeux olympiques justifie son projet en avançant des raisons de sécurité, la tour en bois n'étant plus aux normes, selon lui. "Il faut bien rappeler que si on en est aujourd'hui avec un projet d'une nouvelle tour, c'est parce que la tour actuelle des juges n'est pas conforme", a assuré son patron Tony Estanguet. Ce n'est pas l'avis du surfeur tahitien Matahi Drollet. "Même pendant le 'code rouge' en 2011, avec une série de vagues à 15 mètres, la tour a tenu", a-t-il assuré à l'AFP. "Et on n'a pas besoin de 40 personnes sur cette tour, on peut réduire. D'autant plus qu’il n’y a que cinq juges sur une compétition."