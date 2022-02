Le tableau des médailles des JO de Pékin : sixième médaille pour la France, la cinquième en argent

Les Bleus feront-ils mieux qu'à Pyeongchang ? C'est l'objectif fixé par la délégation tricolore pour les JO de Pékin, qui se sont ouverts le 4 février, en Chine. Alors qu'ils étaient 108 athlètes il y a quatre ans, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a resserré les rangs pour présenter une équipe de France plus compétitive. Les 88 sportives et sportifs, qui représentent la France à l'occasion de ces Jeux olympiques d'hiver, ont jusqu'au 20 février pour battre le record de médailles établi à Sotchi en 2014 (15 breloques) et égalé en Corée du Sud (avec cinq titres olympiques, contre quatre en Russie).

La délégation tricolore a engrangé une nouvelle médaille ce mercredi 9 février, avec Chloé Trespeuch en argent lors de l'épreuve de snowboard cross féminine. La veille, Tess Ledeux - également en argent - lors de l'épreuve du big air et Quentin Fillon Maillet, titré sur l'individuel 20 kms en biathlon, avaient continué la moisson. Lundi, Johan Clarey sur la descente messieurs en ski alpin et Anaïs Chevalier-Bouchet sur l'individuel 15 km en biathlon étaient devenus vice-champions olympiques. Samedi 5 février, accompagnée de Julia Simon, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet, cette dernière avait ouvert le compteur avec l'argent sur le relais mixte.