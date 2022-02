Le tableau des médailles des JO de Pékin : le biathlon sauve la journée des Bleus

Les Bleus feront-ils mieux qu'à Pyeongchang ? C'est l'objectif fixé par la délégation tricolore pour les JO de Pékin, qui se sont ouverts le 4 février, en Chine. Alors qu'ils étaient 108 athlètes il y a quatre ans, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a resserré les rangs pour présenter une équipe de France plus compétitive. Les 88 sportives et sportifs, qui représentent la France à l'occasion de ces Jeux olympiques d'hiver, ont jusqu'au 20 février pour battre le record de médailles établi à Sotchi en 2014 (15 breloques) et égalé en Corée du Sud (avec cinq titres olympiques, contre quatre en Russie).