Le tableau des médailles des JO de Pékin : nouvelle journée blanche pour la France

Les Bleus feront-ils mieux qu'à Pyeongchang ? C'est l'objectif fixé par la délégation tricolore pour les JO de Pékin, qui se sont ouverts le 4 février, en Chine. Alors qu'ils étaient 108 athlètes il y a quatre ans, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a resserré les rangs pour présenter une équipe de France plus compétitive. Les 88 sportives et sportifs, qui représentent la France à l'occasion de ces Jeux olympiques d'hiver, ont jusqu'au 20 février pour battre le record de médailles établi à Sotchi en 2014 (15 breloques) et égalé en Corée du Sud (avec cinq titres olympiques, contre quatre en Russie).

Pour la deuxième journée de suite, les Bleus n'ont pas raflé la moindre médaille, vendredi 11 février.