Richardson Viano, le premier Haïtien des JO d'hiver : "Un rêve de gosse devenu réalité"

Avec ses parents et ses deux sœurs, Natacha et Bellandine, comme supporters numéro un. "Mes proches sont à la base de tout. C'est moi qui skie, mais c'est un projet familial", insiste-t-il, du haut de ses 19 ans. "Mon père, c'est lui qui m'a mis sur le skis quand j'étais petit. Le ski, c'est sa passion. Tout part de là. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à leur soutien indéfectible, sur tous les fronts, que ce soit financièrement et moralement." Grâce à eux, seize ans après avoir chaussé ses premières spatules dans les Alpes, l'enfant de Port-au-Prince va marquer l'histoire. Il va prendre part aux Jeux olympiques de Pékin, sous les couleurs exotiques de son pays natal, qui n'avait jusqu'à maintenant participer qu'aux Jeux d'été à 18 reprises.

Le 13 février, à l'occasion du slalom géant, sur le domaine de Xiaohaituo, Richardson Viano deviendra le premier représentant haïtien aux JO d'hiver. "Plus jeune, on m'a répété que je n'avais pas le niveau, que ce n'était pas pour moi. À force de travail, d'acharnement et de détermination, j'y suis finalement arrivé. Mon rêve de gosse de participer aux JO est devenu réalité", se réjouit-il. "Conscient de porter les espoirs de tout un peuple", il souhaite, avec cette participation inédite, "faire passer un message à toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens" : "Serrez les dents, croyez en vos rêves. L'espoir est possible."