JO de Pékin : Mathieu Faivre, le bronze olympique après l'or mondial en géant

Géant et bronzé. Un an après son titre mondial à Cortina d'Ampezzo, Mathieu Faivre est allé chercher sa première olympique en slalom géant, dimanche 13 février, sur le site enneigé de Yanqing. Troisième chrono après une très belle première manche, le champion du monde de la spécialité était en embuscade pour l'or. Il a finalement tenu bon sur la deuxième pour garder sa place sur le podium.

Des chutes de neige inhabituelles ont bouleversé la course, dont la deuxième partie a été repoussée de plus d'une heure. La piste est devenue piégeuse et la visibilité s'en est trouvée limitée, envoyant au tapis près de la moitié (41 des 89) engagés. Dans ces conditions éprouvantes, Le skieur d'Isola 2000 a terminé à 1"34 de l'imbattable suisse Marco Odermatt, leader de la course au gros globe, et à 0"19 du Slovaque Zan Kranjec, sensation de la seconde manche, qui a arraché l'argent. Derrière Faivre, les Bleus font un joli tir groupé avec la cinquième place ex aequo de Thibaut Favrot et Alexis Pinturault.