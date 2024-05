Jeux olympiques : "Quand je me lance dans un projet, c'est pour faire des médailles", assure Florent Manaudou sur TF1

Le nageur Florent Manaudou sera le tout premier porteur de la flamme olympique sur le sol français, ce mercredi 8 mai. Pour ses troisièmes olympiades, le champion ne cache pas ses ambitions. À domicile, le spécialiste des épreuves de natation est en quête d'une cinquième médaille olympique.

Il est l'un des sportifs les plus emblématiques des JO de Paris. Florent Manaudou, nageur de 33 ans, va être le premier porteur de la flamme olympique en France, alors que cette dernière vient d'achever son périple à Marseille depuis la Grèce, à bord du mythique Belem. Champion Olympique sur le 50 mètres nage libre à Londres en 2012, vice-champion Olympique à Rio en 2016 et Tokyo en 2020 sur cette même épreuve et vice-champion Olympique lors du 4 x 100 mètres nage libre à Rio, le natif de Villeurbanne s'est confié au micro de notre journaliste, Isabelle Ithurburu, concernant ses ambitions à l'occasion des Jeux de Paris 2024.

"Quand je me lance dans un projet, c'est pour faire des médailles. Je commence à être un athlète assez vieux, expérimenté, on dit cela apparemment quand on a plus de 30 ans, donc verra ce qu'il se passe. En tout cas, je me prépare pour gagner les Jeux olympiques", explique-t-il, à 79 jours du début de l'événement. Et le sportif semble être assez confiant : "Je suis sûr de bonnes voies. J'ai des adversaires, je ne peux pas les maîtriser, mais je peux maîtriser la performance et pour l'instant, tout va bien".

Sa sœur, Laure Manaudou, également médaillée olympique, a été la première porteuse de cette même flamme en Grèce, pays où elle avait été sacrée sur le 400 mètres nage libre en 2004. Une histoire de famille unique pour cette fratrie, qui aura la chance d'avoir porté la flamme olympique à l'occasion des Jeux de Paris 2024. À quelques heures de la récupérer, le nageur confie tout sourire : "Je suis très content d'avoir été choisi. Je remercie tout le monde pour cela. C'est un honneur extraordinaire que l'on me fait. [...] Je suis très fier d'être ce porteur à Marseille".