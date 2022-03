Jeux Paralympiques de Pékin : trois choses à retenir de cette 13e édition

Cela restera sans aucun doute le fait majeur de cette édition des Paralympiques. En marge du conflit qui déchire actuellement leur pays, les athlètes ukrainiens ont réalisé une performance de très haut niveau. Énorme d'abnégation, et visiblement transcendée par une cause qui dépasse le simple cadre du sport, la délégation bleue et jaune - arrivée in extremis à Pékin après un périple dantesque en bus à travers l'Europe - a terminé à la deuxième place du classement des médailles, remportant 29 breloques, dont 11 en or.

Tout au long des 10 jours, ils ont su confirmer leur superbe première journée durant laquelle ils avaient décroché 7 médailles (3 titres). Une performance magnifiée par un triplé réalisé sur le sprint masculin (7,5 kms), dans la catégorie malvoyant, en para-biathlon. "Nous souhaitons protéger l'honneur de notre pays. C'est peut-être ce qui nous motive à rester concentrés et à faire du mieux possible. C'est peut-être ça le secret", a confié à l'AFP la biathlète Oksana Shyshkova (5 médailles dont 3 d'or en catégorie malvoyant).

Durant les Jeux, une sportive ukrainienne a appris que son père, soldat, avait été fait prisonnier par les Russes. Une autre a remporté une médaille d'or quelques jours après avoir découvert que son logement à Kharkiv avait été bombardé. "Concourir ici à un tel niveau, tout en sachant que sa famille et son pays sont attaqués, c'est tout simplement incroyable", a salué samedi Andrew Parsons, président du Comité international paralympique. "C'est l'une des plus incroyables démonstrations de résilience que j'ai pu voir dans ma vie. Dans le sport et en dehors", martèle-t-il.

À plusieurs reprises, les sportifs ukrainiens ont profité de la plateforme médiatique que leur conférait cette compétition internationale pour multiplier les messages de protestation contre la guerre dans leur pays. À trois jours de la cérémonie de clôture, ils ont par exemple posé - en levant le poing - devant une banderole frappée du message "La paix pour tous". Ils ont également observé une minute de silence pour les soldats tombés.