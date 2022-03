Jeux paralympiques : le comité international accuse Pékin de censure à propos de l'Ukraine

Vendredi, le président du CIV avait entamé son dicsours par de vibrants propos sur la guerre. "Le XXIe siècle est fait pour le dialogue et la diplomatie, non pour la guerre et la haine", avait ainsi clamé Andrew Parsons. "La trêve olympique pour la paix pendant les Jeux olympiques et paralympiques est une résolution de l'ONU adoptée par consensus par 193 États membres lors de la 76e Assemblée générale de l'ONU. Elle doit être respectée et observée, non violée", a-t-il encore lancé. "Paix!", a-t-il enfin réclamé. Néanmoins, lors de la retransmission sur CCTV, cette intervention, en anglais, a été mise en sourdine et le présentateur n'a proposé comme traduction en chinois qu'une version très édulcorée, loin des propos tenus.

Pour rappel, la Chine, pays ami de la Russie, a renforcé ses liens diplomatiques et stratégiques avec Moscou ces dernières années face aux Occidentaux. Le gouvernement de Pékin semble, toutefois, relativement gêné par la guerre en Ukraine. Ainsi, pour ne pas s'aliéner Vladimir Poutine, il ne condamne pas l'invasion et n'incite pas les Chinois à exprimer leur solidarité envers les Ukrainiens. Pour autant, la Chine ne soutient pas non plus ouvertement la Russie pour ne pas sembler valider une agression militaire, en témoigne son abstention lors du vote de la résolution contre la guerre par l'Assemblée générale de l'ONU, le 2 mars.