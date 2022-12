Jeux de Paris 2024 : la fédération handisport menacée de faillite

D'après les chiffres cités dans ce référé, la FFH compte 40 salariés, un budget de 11 millions d'euros pour 30.000 licenciés en 2020. La FFSA compte 65.000 licenciés et un budget de 5 millions d'euros et "sa situation apparaît plutôt saine au niveau financier". Les deux font partie des fédérations les plus aidées financièrement.

"En l’état actuel de ses investigations et à défaut des mesures correctrices rapides qu'elle appelle de ses vœux, la Cour considère que ne peut être écarté pour la FFH le risque de se trouver en cessation de paiements dans un futur proche et, en tout cas, d’ici les Jeux de Paris 2024", a écrit la Cour dans un référé adressé en juin 2022 à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Pour la Cour des comptes, la stratégie nationale pour le parasport est à clarifier.