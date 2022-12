JO 2012 : 31 médailles retirées pour dopage après réexamen d'échantillons

Nouveau scandale dans le monde du sport. Ce lundi 5 décembre, l’Agence de contrôles internationale (ACI) a déclaré, dans un rapport, qu’elle avait constaté 73 violations de règles antidopages lors des Jeux olympiques 2012 à Londres. Cette fondation à but non lucratif, créée en 2018 et basée en Suisse, a travaillé sous la supervision de l’Agence mondiale antidopage et du Comité international olympique. Depuis sa création, elle a re-analysé 2727 échantillons prélevés en 2012.

"Afin de s’assurer que le programme soit mené de manière efficace et intelligente, les échantillons ont été sélectionnés en fonction d’une évaluation approfondie des risques. Des facteurs déterminants ont été pris en compte, y compris la physiologie des sports respectifs, les facteurs individuels relatifs aux athlètes ainsi que les niveaux de risque des pays et toute information accessible provenant d'enquêtes", a déclaré l’Agence de contrôles internationale.