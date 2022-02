JO 2022 : l'or pour Quentin Fillon Maillet en biathlon, premier titre pour la France

En mission depuis le début de la saison, et très régulier, le Jurassien de 29 ans continue d'impressionner. Pourtant très loin d'être son format préféré (pas de podium aux Mondiaux, aucune victoire en Coupe du monde), l'individuel a, cette fois, réussi au leader du classement général de la Coupe du monde. C'est déjà le deuxième podium pour "QFM" depuis le début de la quinzaine, quelques jours après avoir été déterminant dans la médaille d'argent du relais mixte. Légende du biathlon français, Martin Fourcade a salué la "course monstrueuse" de son compatriote. "Il est le plus fort et ce n'est pas fini", prévoit-il.

Autre tricolore engagé, Fabien Claude (18/20) a terminé à une belle 9e place pour sa première épreuve individuelle aux JO. Déceptions en revanche pour Simon Desthieux (17/20, 17e) et surtout Émilien Jacquelin (13/20, 72e), passés à côté.

À ce rythme-là, avec encore huit épreuves au programme, le biathlon français - qui a déjà glané trois médailles - pourrait battre son record de 2010 à Vancouver, une cuvée exceptionnelle avec six podiums.